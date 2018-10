Maxime istorice pentru Indicele Bursei de Valori București: crește cu 17% in primele 9 luni

Bursa de Valori București continuă să crească susținut în primele nouă luni și afișează un avans de 17% pentru BET-TR, care include și dividendele acordate de companiile din indicele principal al pieței, anunță reprezentanții BVB, într-un comunicat de presă.

„BET-Total Return ar trebui să fie primul indice la care să se uite investitorii pentru a evalua randamentul acţiunilor principalelor companii listate pentru că această componentă de dividend este semnificativă Valoarea acțiunilor companiilor din indicele principal al pieței românești, BET, a crescut cu 8,5%, al doilea cel mai mare ritm de creștere la nivelul indicilor principali ai burselor din Uniunea Europeană”, a declarat Lucian Anghel, Președinte BVB.

„Bursa de Valori București a realizat o dublă performanță în primele nouă luni. Astfel, pe lângă evoluția bună în raport cu celelalte piețe de capital din Uniunea Europeană, am înregistrat și o îmbunătățire a calificativelor acordate de principalii furnizori internaționali de indici în această perioadă”, a precizat Adrian Tănase, CEO BVB.



Bursa de Valori București (BVB) își continuă ritmul susținut de creștere și înregistrează un avans de 17,5% la finalul primelor nouă luni ale acestui an pentru indicele BET-Total Return (BET-TR), care include și dividendele acordate de companiile din indicele principal al pieței de capital românești. BET-TR a atins luna trecută valori record și a ajuns la cel mai mare nivel de la lansarea acestuia, în 2014.



BET, indicele care include cele mai tranzacționate 15 companii listate la BVB, cu excepția SIF-urilor, a crescut cu 8,5% în perioada ianuarie-septembrie din acest an și a avut al doilea cel mai mare ritm de creștere la nivelul indicilor principali ai burselor din Uniunea Europeană. Doar zece burse de la nivelul Uniunii Europene au reușit să înregistreze rezultate pozitive la finalul primelor nouă luni din acest an.



Topul creșterilor indicilor principali ale burselor din Uniunea Europeană (ianuarie-septembrie 2018)

CYMAIN (Cipru) 10,09% BET (România) 8,50% HEX25 (Finlanda) 7,82% OMXS30 (Suedia) 5,42% LUXX (Luxemburg) 3,63% CAC40 (Franța) 3,41% SBITOP (Slovenia) 3,21% PX (Republica Cehă) 2,20% SAX (Slovacia) 1,77% AEX (Grecia) 0,93%

„Bursa de Valori București a realizat o dublă performanță în primele nouă luni. Astfel, pe lângă evoluția bună în raport cu celelalte piețe de capital din Uniunea Europeană, am înregistrat și o îmbunătățire a calificativelor acordate de principalii furnizori internaționali de indici în această perioadă. Dezvoltăm noi produse și servicii, ne concentrăm pe lărgirea bazei de investitori și atragerea de noi companii, astfel încât să putem să creștem relevanța bursei în economia locală și regională,” a spus Adrian Tănase, CEO al BVB.



Valoarea cumulată a tuturor instrumentelor financiare tranzacționate la BVB a depășit 2 miliarde de euro de la începutul anului și până la finalul lunii septembrie, în timp ce valoarea medie zilnică de tranzacționare pe segmentul de acțiuni din piața principală a ajuns la 8,7 milioane de euro.



Capitalizarea bursieră a companiilor românești a fost de peste 20,5 de miliarde de euro la finalul primelor nouă luni, în timp ce capitalizarea tuturor companiilor listate pe piața reglementată a BVB a depășit 36 de miliarde de euro în ultima ședință de tranzacționare a lunii septembrie.