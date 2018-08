Meci mare! FC Viitorul - FCSB, maine, la Ovidiu: Gica Hagi - Suntem pregatiti. Avem incredere mare in noi

Un meci important, acasă, contra unui adversar valoros. Suntem pregătiți. Străbatem o formă bună. La meciul precedent, echipa a reacționat foarte bine și sper ca și la partida de duminică să fim mai iuți ca adversarii și să facem lucrurile mai bine. Știm că FCSB are jucători valoroși, astfel că vom avea un meci greu, dar am arătat de multe ori că avem capacitatea de a ne duela cu ei, de a fi mai buni ca ei și de a câștiga. Am convingerea că vom face un meci bun, întrucât i-am văzut pe jucătorii noștri cu un moral bun, iar acasă suntem puternici, după cum am dovedit-o și la partida precedentă, cu Gaz Metan Mediaș. Nu contează cu ce jucători va începe FCSB, orice fotbalist care intră e foarte valoros. Putem să câștigăm dacă, din punct de vedere colectiv, vom evolua mai bine, fără a neglija însă și aspectul individual. Trebuie să ne impunem principiile, atât cel ofensiv, cât și cel defensiv. Trebuie să facem un meci complet și să jucăm la cel mai înalt nivel tot meciul. Ultima dată, tot la Ovidiu, am evoluat prima repriză foarte bine, iar după pauză am scăzut. Respectăm adversarul, dar avem încredere mare în noi, a declarat Hagi.