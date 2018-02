Meciul din Cupa Romaniei dintre FC Botosani si Poli Iasi a fost amanat din cauza conditiilor meteo

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Federatia Romana de Fotbal a luat o decizie de ultim moment in contextul temperaturilor extreme si a ninsorilor cu care se confrunta Romania in aceste zile. Astfel, duelul de miercuri din sferturile Cupei Romaniei dintre FC Botosani si Poli Iasi a fost amanat, anunta TV Digi Sport. Totul a fost decis in urma sedintei de urgenta care a avut loc azi la sediul FRF, unde s-a discutat inclusiv despre amanarea tuturor meciurilor din sferturi. S-a luat deocamdata decizia ca celelalte 3 meciuri sa nu fie amanate, dar arbitrii si observatorii meciurilor respective ar putea lua decizia de le amana, in cazul in care terenurile nu vor permite desfasurarea jocurilor. PROGRAMUL COMPLET AL SFERTURILOR Marti, 27 februarie, 20:30: Gaz ...