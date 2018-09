Meciuri de foc in weekend

PROGNOZA METEO pentru sambata, 15 septembrie Vremea se va mentine caldã, dar mai ales in jumãtatea de nor...

Prognoza meteo pentru weekend este îmbucurătoare, anunță meteorologii. Vremea se va menține caldă sâmbătă și duminică, înregistrându-se scurte intensificări ale vântului și înnorări temporare. Prognoza meteo pentru sâmbătă, 15 septembrie Vremea se va menţine caldã. În jumãtatea de nord a teritoriului va deveni în general instabilã. Cerul va fi variabil, cu înnorãri temporar accentuate, averse, […]