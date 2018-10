Medalie de argint pentru CS Pantheon Constanta. Gruparea de pe litoral a cucerit titlul de vicecampioana nationala la judo in competitia pe echipe la seniori

Este cea mai importantă performanță realizată de judoul constănțean în competițiile de seniori pe echipe.



După ce am organizat Cupa Mării Negre, la care am avut participare internațională, etapa de Euroregiune și stagiul de pregătire de la Venus, unde au participat peste 250 de sportivi, alături de invitatul special, celebrul sensei japonez Eiji Kikuchi, ultimul obiectiv important al anului era o clasare pe podium la Campionatul Național pe echipe și am reușit să-l îndeplinim.