Medalie de argint pentru Romania la Campionatul Mondial de Scrima de la Wuxi. Felicitari Ana Maria Popescu!

Ana Maria Popescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Spadasina Ana Maria Popescu a pierdut finala Campionatului Mondial de Scrima de la Wuxi, China, in fata sportivei italiene Mara Navarria, transmite News.ro. Ana Maria Popescu a obtinut astfel medalia de argint a competitiei mondiale. Popescu a fost invinsa cu scorul de 13-9. Romanca a avut urmatorul parcurs: 15-9 cu Kanna Oishi (Japonia pe tabloul de 64 15-8 cu Rosella Flamingo (Italia) pe tabloul de 32 15-9 cu Dzhoan Feybi Bezhura (Ucraina) pe tabloul de 16 15-11 cu Olena Krivitska (Ucraina) pe tabloul de 8 14-13 cu Courtney Hurley (SUA) in semifinale 9-13 cu Mara Navarria in finala. Ana Maria Popescu mai are in palmares doua medalii individuale la campionatele mondiale, de bronz, cuceri ...