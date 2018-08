Medalie de bronz pentru Romnia la sarituri! Felicitari Denisa Golgota!

Denisa Golgota google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Gimnasta Denisa Golgota a castigat medalia de bronz in finala probei de sarituri din cadrul Campionatelor Europene de la Glasgow. Romanca a obtinut notele 14.500 si 13.833, avand o medie de 14.166. Vezi si: Mesaj de felicitare transmis Politehnicii iesene de ambasadorul statului Israel pentru pozitia ocupata in Top Shanghai Aurul i-a revenit sportivei Boglarka Devai din Ungaria, cu 14.349, urmata de Angelina Melnikova din Rusia, cu 14.233, care a luat argintul. Denisa Golgota va participa astazi si in finala de la sol. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. campionatelor europe ...