Medic, asteptat de zeci de zile de pacienti, la cabinet: 'Beau si curvasaresc! Nu imi pasa de nimeni si de nimic'

Cazul medicului psihiatru Bogdan Stefanache, din Mioveni, a fost facut public de tolo.ro, dupa ce un pacient s-a revoltat si a scris chiar ministrului Sanatatii. Pacientul l-a cautat pe medic la cabinet timp de 40 de zile si nu l-a gasit niciodata. Programul de consultatii e de luni pana vineri, de la 14:30 la 20:00. Medicul, care e angajat si la penitenciarul spital din Colibasi, nu a fost vazut de pacientii sai de luni de zile, sustin acestia. Culmea, in timp ce oamenii il cauta la cabinet, medicul posteaza pe contul sau de fotografii din vacantele de pe Coasta de Azur. Contactat de gsp.ro, medicul Bogdan Stefanache a incercat sa explice absenta sa indelungata de la serviciu: "Dupa Paste am fost in concediu de odihna ...