Medic german: Toata lumea trebuie sa stie ca apa alcalina omoara cancerul! Cum se prepara

Apa alcalina este recomandata de medici si terapeuti pentru ca efectele sale sunt deosebit de benefice asupra sanatatii.

Se numeste apa alcalina pentru ca pH-ul acestei ape este de 8,5 -9, deci un pH alcalin.

Ce este alcalinitatea ?

Odata incheiat procesul digestiei, alimentele, conform calitatii proteinelor, hidratilor de carbon, grasimilor, mineralelor si vitaminelor pe care le contin, vor genera o conditie de aciditate sau de alcalinitate in organism.

Rezultatul acidifiant sau alcalinizant se masoara prin intermediul unei scale numite pH, ale carei valori sunt cuprinse intre 0 si 14, pH-ul 7 fiind un pH neutru. Este important sa cunoastem cum alimentele acide si cele alcaline afecteaza sanatatea.

Pentru ca celulele sa functioneze corect, pH-ul acestora trebuie sa fie usor alcalin. La o persoana sanatoasa, pH-ul sangelui este intre 7,40 si 7,45

Dr. Robert Young, microbiolog si nutritionist din Statele Unite, a studiat ani de zile aciditatea sangelui, considerand-o, alaturi de alti specialisti din domeniu, principala cauza a bolilor din epoca moderna.

“Miracolul pH. Dieta Young”, el afirma: “Nivelul pH-ului din toate materiile fluide ale organismului nostru afecteaza fiecare celula din corp. Intregul proces metabolic depinde de alcalinitatea mediului.

Aciditatea crescuta cronica corodeaza tesuturile organismului iar, daca nu este tinuta sub control, intrerupe activitatea si functionarea celulelor, de la bataile inimii pana la circuitul neuronal cerebral.

Cu alte cuvinte, aciditatea afecteaza insasi viata. Ea se afla la baza tuturor bolilor si imbolnavirilor.”

Boli cauzate de aciditatea marita a organismului

Daca corpul nostru mentine o aciditate extrema sau excesiva putem avea urmatoarele probleme:

Se produc radicalii liberi care oxideaza si altereaza intregul sistem imunitar, fiind necesari antioxidantii pentru eliminarea resturilor oxidarii din corp;

– vitaminele si mineralele nu mai pot fi absorbite corect in organism;

– bacteriile benefice din intestinul subtire isi pierd capacitatea de a ajuta la digestia corecta;

– tesutul conjunctiv se deterioreaza si isi pierde capacitatea de a-si realiza toate functiile relationate cu sanatatea capilara, a pielii si a unghiilor;

– somnul este neregulat si alterat;

– apar dureri de cap, infectii si raceli;

– apare o stare de oboseala permanenta si o lipsa de energie vitala.

Boala apare intr-un mediu acid (pH acid). Daca nu normalizam pH-ul sangelui, este dificil sa vindecam mai ales bolile grave.

Majoritatea acestor boli cauzate de un pH acid este provocata de o alimentatie proasta, care include un exces de carne si grasimi saturate.

Emotiile au, de asemenea, un rol important, deoarece cele negative precum furia sau tristetea blocheaza organe ca ficatul sau intestinele, impiedicand astfel corecta lor functionare.

Consecintele unei aciditati marite a organismului sunt: corpul nu mai absoarbe corect vitaminele si mineralele, celulele au carente nutritionale, este dificila repararea celulara si eliminarea metalelor grele, tumorile pot creste mai repede, pot aparea artrita reumatoida, fibromialgia, sindromul de oboseala cronica, osteoporoza, diabetul, lupusul, tuberculoza, hipertensiunea arteriala, valorile ridicate de colesterol, bolile cardiace, cancerul ca urmare a unui nivel extrem de aciditate, eczemele, acneea, pietrele la vezica biliara, herniile, anxietatea, tulburarile de comportament, insomniile, nervozitatea, palpitatiile si durerile musculare.

Dr. Robert Young confirma prin studiile sale toate acestea: “Excesul de aciditate din organism este cauza tuturor bolilor degenerative. Cand se distruge echilibrul, iar organismul incepe sa produca si sa depoziteze mai multa aciditate si mai multe deseuri toxice decat poate elimina, atunci incep sa se manifieste diferite dureri si afectiuni.

Este cancerul cauzat de aciditate?

In anul 1931, dr. Otto Heinrich Warburg (1883-1970), a primit premiul Nobel datorita descoperirii cauzei primare a cancerului. El a primit aceasta recunoastere stiintifica datorita tezei sale numite “Cauza primara si prevenirea cancerului”.

Conform acestui om de stiinta, cancerul este consecinta unei alimentatii antifiziologice si a unui stil de viata antifiziologic. Ce inseamna aceasta mai exact? O alimentatie antifiziologica este cea bazata pe alimente acidifiante si sedentarism care creeaza in organism un mediu de aciditate.

Aciditatea, la randul sau, epuizeaza oxigenul din celule. Dr. Otto Heinrich Warburg a afirmat: “Lipsa de oxigen si aciditatea sunt doua fete ale aceleiasi monede: daca o aveti pe una, o aveti si pe cealalta.

Substantele acide resping oxigenul; in schimb, substantele alcaline atrag oxigenul. Privarea unei celule de 35% din oxigenul sau timp de 48 ore o poate transforma in celula canceroasa.”

In lucrarea sa “Metabolismul tumorilor”, Warburg a demonstrat ca toate formele de cancer sunt caracterizate de doua conditii de baza: acidoza si hipoxia (lipsa de oxigen). A descoperit de asemenea, ca celulele canceroase sunt anaerobe (nu respira oxigen) si nu pot supravietui in prezenta nivelelor ridicate de oxigen.

Conform doctorului Warburg “Toate celule normale cer in mod absolut oxigen, insa celulele canceroase pot trai fara oxigen – este o regula fara exceptie. Tesuturile canceroase sunt tesuturi acide, in timp ce tesuturile sanatoase sunt tesuturi alcaline.

Dr. Theodore A. Baroody afirma la randul sau in cartea numita “Alkalize or Die” (“Alcalinizati sau muriti”): “In realitate nu conteaza numarul bolilor, ceea ce conteaza este ca toate provin din aceeasi cauza…multe deseuri acide in corp!”.

Organismul se poate alcaliniza prin sport, alimentatie si reducerea stresului.

Printre alimentele alcaline se numara: vegetalele cu frunze verzi sunt recunoscute ca fiind cele mai alcalinizante pentru corp, fructele, legumele crucifere, lapte batut, zer crud, alge comestibile, mei, quinoa, soia, hrisca, lapte crud, migdale, miso, ulei de masline, uleiuri comestibile presate la rece, condimente naturale, vin organic, iaurt din lapte crud, masline, apa pura, apa cu lamaie, ceai de plante medicinale, lapte de migdale, ceai verde.

Cum se prepara apa alcalina?

Inainte de toate, vei avea nevoie de o banda pentru masurarea pH-ului apei, banda pe care o gasesti la farmacie sau in magazinele unde sunt comercializate filtre de apa.

De ce ai nevoie de aceasta banda?

Pentru ca fiecare sursa de apa pe care o folosim este diferita, are un pH diferit, de aceea intai trebuie sa stabilesti clar cantitatea de ingrediente in functie de apa pe care o folosesti.

Iata de ce ai nevoie:

Banda pentru masurarea pH-ului;

2 L de apa;

O jumatate lingurita de bicarbonat de sodiu;

O jumatate de lingurita sare de mare neiodata sau sare de Himalaya;

O jumatate de lingurita zeama de lamaie.

Amestecati ingredientele si testati pH-ul. Daca este necesar, adaugati treptat bicarbonat de sodiu pana obtineti pH-ul de 8,5-9.

Puteti folosi apa de la robinet fiarta sau orice alt tip de apa doriti.

Lasati apa sa se “linisteasca” peste noapte la frigider sau la temperatura camerei, iar a doua zi este numai buna de baut. Este indicat sa depozitati apa in sticle, nu in pet-uri.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.