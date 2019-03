Medic militar, trimis in judecata de DNA pentru luare de mita

spaga la doctori google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Procurorii militari din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul pentru efectuarea urmaririi penale in cauze privind infractiunile de coruptie savarsite de militari au dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar, a inculpatului VRACIOIU RADU VIOREL, la data faptelor medic primar O.R.L. la Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central „Dr. Carol Davila” din Bucuresti, fiind cadru militar activ cu gradul de colonel. Medicul este acuzat de savarsirea infractiunilor de luare de mita (doua fapte), instigare la dare de mita, si in stare de libertate, a inculpatei GAVRILUT SIMONA sub aspectul savarsirii infractiunii de dare de mita. Iata de ce a fost acuzata Laura Codr ...