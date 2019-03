Medic militar, urmarit penal pentru luare de mita

Procurorii militari din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracțiunile de corupție săvârșite de militari au dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a inculpatului VRĂCIOIU RADU VIOREL, la data faptelor medic primar O.R.L. la Spitalul Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila” din București, fiind cadru militar activ cu gradul de colonel, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:- luare de mită (două fapte),- instigare la dare de mită,și în stare de libertate, a inculpatei GAVRILUȚ SIMONA sub aspectul săvârșirii infracțiunii de dare de mită.În rechizitoriul întocmit, procurorii militari au reținut următoarea stare de fapt:În data de 29 noiembrie 2018, inculpatul Vrăcioiu Radu Viorel, în calitatea menționată mai sus, a primit de la o persoană (martor în cauză) suma de 500 lei, în legătură cu efectuarea unei intervenții chirurgicale asupra unei paciente (soția martorului), ocazie cu care s-a procedat la constatarea infracțiunii flagrante.Anterior, în data de 27 noiembrie 2018, înainte de efectuarea operației, medicul i-a reproșat pacientei faptul că este prea mică suma de 200 lei pe care aceasta intenționa să i-o înmâneze, spunându-i că pentru această sumă de bani nici nu ar fi urcat din cabinet până la sala de operații.În aceeași zi, inculpatul a determinat-o pe pacientă să-i ofere și medicului anestezist suma de 150 lei, lucru pe care aceasta l-a și făcut. A intrat în salon și deoarece nu-i ajungeau banii a împrumutat de la o colegă de salon 100 lei, după care a remis întreaga sumă cerută medicului Vrăcioiu Radu Viorel pentru a fi înmânată mai departe destinatarului.Nu s-a putut stabili dacă cei 150 lei au ajuns într-un final la medicul anestezist.În data de 28 noiembrie 2018, în aceeași calitate și pentru o intervenţie medicală asemănătoare, inculpatul Vrăcioiu Radu Viorel a primit de la inculpata Gavriluț Simona suma de 500 lei.Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului București cu propunere de a fi înlocuită măsura preventivă a controlului judiciar cu măsura preventivă a arestului preventiv pe o perioadă de 30 de zile."Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție", transmit procurorii.