Medic nutritionist: "Stomacul trebuie tinut gol. In momentul in care ciugulim ceva, raul e facut"

Dr Mihaela Bilic google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Dr Mihaela Bilic, medic nutritionist, demonteaza vorba romaneasca „a avea stomacul gol”. De fapt, aceasta sintagma inseamna normalitate. „Stomacul e o cavitate virtuala…deci nu trebuie umplut!? Cunoasteti cu siguranta expresia „trebuie sa bag ceva in stomac, sa nu fie gol”. Ei bine, paradoxul este ca el nu poate fi gol…daca nu bagi nimic in el! Explicatie: stomacul este un organ muscular care, in conditii normale, intre mese, are peretii lipiti. Deci stomacul nu exista ca si incinta/cavitate decat atunci cand noi incepem sa mancam. Odata umplut cu alimente (nu conteaza daca sunt multe sau putine) el incepe treaba, le amesteca cu sucuri digestive si le eli ...