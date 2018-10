Medic roman atentioneaza: „Copiii nostri nu numai ca nu mai au copilarie, dar se imbolnavesc!”

Mihaela Pungan, un medic neurolog din Targu Jiu atrage atentia sistemului de invatamant cu privire la presiunea imensa care s-ar pune pe cei mici, sanatatea lor fiind in real pericol.

Femeia este la randul sau mama si sustine ca fiica sa este complet coplesita de temele pe care le primeste si de volumul prea mare de informatie pe care trebuie sa il gestioneze, copilul fiind de-abia in clasa a cincea.

„Sunt indingnata si pe de alta parte trista!

Fetita mea, in clasa a V-a, se trezeste dimineata si plange facand teme de la 8 la 11, iar seara de la 7 la 10, dupa care adoarme plangand. In restul timpului este la scoala . Imi povesteste ca sunt discipline la care profesorii ii iau ca etalon de cunoastere pe copiii care fac meditatii la acele materii, intreaba la modul general daca se cunosc acele notiuni si daca se raspunde ( evident de cei de care stiu ca da) trec mai departe. Si ea face meditatii la 2 materii , de la 6-7 seara si primeste teme in plus si a colo…. la cate meditatii sa mearga?!!!!

La sfarsitul saptamanii nu putem merge nicaieri impreuna pentru ca au teme….

Am intrebat-o: „Andreea cum te simti? „Imi raspunde mereu : „stresata”. Am facut cateva analize si ce credeti ATPO este peste limita ( anticorpii antitiroida, primul organ care ne ajuta in modulare a stresului ). Asadar ceea ce simte produce modificari organice.”

„Copiii nostri nu numai ca nu mai au copilarie, dar se imbolnavesc!”

Medicul incurajeaza parintii sa vina cu solutii pentru rezolvarea acestei probleme tot mai presante, a pretentiilor prea ridicate ale profesorilor in ceea ce priveste volumul de munca dat copiilor.

Mama promite sa rezolve ea insasi intr-un fel sau altul situatia propriului copil, insa incurajeaza parintii la discutie pentru a rezolva problema pentru toti copiii, la nivel general.

„Ieri am consultat o fetita de clasa a III-a cu tic distonic al capului( misca saracuta in toate partile cu capul) din cauza ca doamna tipa la ei si nu stie sa-si faca temele singurica. Parintii muncesc in schimburi.

Draga scoala de ce faci asta !

Ii invit pe colegii psihiatri , psihologi si nu numai sa comenteze!

A identifica si rezolva probleme nu inseamna a cauta vinovati!

Daca acceptam aceasta paradigma este adevarat ca de vina suntem cu totii. Exista un curent /” o moda” in invatamant ( dincolo de norme), iar noi parintii o acceptam, pana cand ne ajunge „cutitul la os”. Sigur , sunt de acord si cu opinia ca problema trebuie discutata la clasa, la scoala , inspectorat si minister . Dar pe de alta parte trebuie dezbatuta si public pentru a-i afla anvergura si opinia tuturor celor implicati.

Mentionez ca nu doresc sa ” ma racoresc” in public , ci doar sa semnalez probleme generale in sistemul romanesc de invatamant, pe care daca le dezbatem impreuna parinti , profesori , medici , poate gasim solutii!

Cu toate ca exista norme de igiena muncii si a invatatului acestea nu sunt aplicate.

Conceptul de minte sanatoasa in corp sanatos este desuet.

Andreea sta in medie 10-12 ore pe scaun zilnic si la greutatea ei de 27 kg are un ghiozdan de minim 5 kg, motiv pentru care trebuie dusa/ luata zilnic de la scoala. In clasele 3-4 mergea singura. Pentru asta ii multumesc doamnei invatatoare, care a avut masura in toate .

Plecand de la cazul meu particular , sper ca realizati ca nu astept sa-mi rezolve Facebook problema si o voi rezolva individual.

Ce se va intampla cu ceilalti copii?

Intr-o societate sanatoasa oamenii se unesc in asociatii cu valori comune pentru care lupta , dezbat civilizat .

Acest spatiu public nu este un loc unde sa aratam doar ce frumosi suntem, pe unde ne plimbam si ce posedam.

Este un loc si o ocazie sa discutam si lucruri serioase care ne privesc pe multi dintre noi.”

