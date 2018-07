Medic trimis de Dumnezeu. Este romanca, dar si singura femeie din Europa de Est care face transplant de ficat. Nu tine cont de weekend-uri, de zile libere, de concedii

Este unul dintre cei patru chirurgi care fac transplant hepatic in Romania. O femeie intr-o lume a barbatilor. De fapt, singura femeie nu doar din Romania, ci si din Europa de Est care a ajuns sa lucreze in acest domeniu performant. Dr. Doina Hrehoret a vorbit despre viata ei intr-un interviu pentru Kanal D.

”Nu stiu cate ore am investit in aceasta profesie, dar stiu ca ani intregi am intrat in fiecare zi in sala de operatie, nu tineam cont de weekenduri, de zile libere, de concedii”, isi incepe povestea chirurgul Doina Hrehoret (50 de ani), de la Institutul Clinic Fundeni din Bucuresti, unul dintre cei patru medici romani care realizeaza transplant hepatic.

S-a pregatit in mai multe tari (Franta, Austria, Italia, Coreea de Sud), dar in primul rand, la Fundeni, sub directa indrumare a prof. dr. Irinel Popescu. ”Dupa 10 ani de instruire, in anul 2007, am realizat primul transplant de ficat. Nu voi uita niciodata acea zi”.

Pentru ca in Bucuresti sunt doar trei medici care fac transplant de ficat, programul garzilor, dar si al concediilor, trebuie foarte bine gandit si este foarte dificil. Asta pentru ca nu se stie niciodata cand poate sa apara un donator, iar echipa trebuie sa fie pregatita.

”Intotdeauna unul dintre noi ramane in Bucuresti, nu plecam niciodata toti in concediu sau la congrese. La Fundeni suntem doua echipe (Conf. Dr. Vladislav Brasoveanu si cu mine), coordonate de prof. Irinel Popescu si suntem de serviciu cate o saptamana fiecare (7 zile din 7, 24 de ore din 24). Cand unii pleaca in concediu, ceilalti suntem pregatiti de transplant 3-4 saptamani continuu. S-a intamplat de multe ori sa am musafiri acasa si sa ma sune de la spital. Le urez distractie placuta si plec la spital.

Prietenii ma inteleg si ma sustin. Au fost situatii in care au aparut doi donatori in aceeasi zi, de Sarbatori se intampla de regula. Imi amintesc de o sambata a Pastelui cand am efectuat doua transplanturi de dimineata pana seara”, a povestit chirurgul pentru stirilekanald.ro.

Doina Hrehoret a primit mai multe oferte de a pleca in strainatate, mai ales ca este singura femeie chirurg din Europa de Est care face transplanturi de ficat, insa a preferat sa ramana sa lucreze in Romania. ”In strainatate nu m-am simtit niciodata bine, niciodata ca acasa. Eu am obtinut un certificat european care imi da dreptul sa fac transplant oriunde in Europa, dar aici ma simt cel mai bine”, a dezvaluit chirurgul.

In Romania, exista trei centre de transplant hepatic, toate coordonate de prof. Irinel Popescu: Institutul Clinic Fundeni – Bucuresti (centrul principal), Spitalul Clinic Sfanta Maria – Bucuresti si Spitalul Sfantul Spiridon – Iasi.

O operatie poate dura si 12 ore

Un transplant hepatic dureaza in medie 6-8 ore, dar sunt si interventii complexe, cand se sta in sala de operatii 12 ore. Ficatul trebuie sa ajunga cat mai repede de la donor la receptor (maximum 8 ore). In acest interval, grefa este pastrata la rece intr-o solutie speciala si transportata catre centrul de transplant. Medicul isi aminteste un episod inedit, petrecut in urma cu multi ani. ”Prin ‘97, eram in sala in timpul unui transplant si rezervele de sange s-au epuizat. Avand aceeasi grupa de sange cu pacientul am donat, dar nu am fost singura. Toti colegii mei care erau compatibili au facut acelasi gest”, a povestit dr. Hrehoret.

