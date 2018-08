Medicamentul natural care poate inlatura chisturi de pe ficat, plamani, rinichi, ovare

Medicament natural google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Dintre leacurile folosite de calugari in manastirile din Romania, acesta este unul dintre cele mai vechi. Vindeca sufletul si trupul. Tamaia este rasina unui arbore numit boswellia sacra si este utilizata de secole intregi pentru proprietatile sale antiinflamatorii. Studiile au dovedit ca aceasta distruge celulele canceroase de la nivelul ovarelor. In plus, substanta face mai eficienta chimioterapia pentru a ucide celulele care, in mod normal, nu raspund la tratamentul chimioterapic. Asadar, specialistii britanici spun ca tamaia ar putea fi utila mai ales in cazurile in care cancerul se dovedeste rezistent la tratamentele clasice si ar putea, de asemenea, sa creasca speranta de viata a pacientelo ...