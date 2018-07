Medici din Austria si Statele Unite, in vizita la Sibiu pentru a lua lectii de la colegii romani

Medic 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Medici din Austria si Statele Unite au venit in aceste zile la Sibiu, sa ia lectii de la colegii romani. Sunt doctori cu experienta, care profeseaza in spitale renumite la nivel international si care invata cum se fac operatii pe inima prin metode minim-invazive. Dupa asemenea interventii, pacientii operati pe cord pot pleca acasa in doar cateva zile. Grayson Wheatley este doctor la un spital din Nashville, Statele Unite ale Americii. Are experienta in interventiile chirurgicale pe cord deschis, insa vrea sa se perfectioneze si in cele minim invazive. Si este incantat de ce a gasit in Romania. Dr. Grayson Wheatley: „A fost impresionant sa vad asa ceva, echipa este minunata si operatia print ...