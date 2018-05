Medicii au confirmat vestile triste despre Draga Olteanu Matei

Draga Olteanu Matei

Draga Olteanu Matei (84 de ani) a fost internata in Spitalul Judetean Piatra Neamt. Aceasta informatie a fost aflata joi (3 mai). Marea actrita se afla sub supravegherea medicilor din cauza unor probleme de sanatate aparute pe fondul varstei inaintate. (

Draga Olteanu Matei a fost internata la Spitalul Judetean Piatra Neamt duminica (29 aprilie). Medicii nu vor sa dea detalii despre starea actritei, potrivit purtatorului de cuvant al spitalului.

„Doamna a fost internata la noi de duminica, fiind sub supravegherea medicilor. Legat de starea dumneaei nu va pot oferi mai multe detalii, fiind vorba despre respectarea legislatiei privind confidentialitatea datelor pacientilor“, a declarat, joi (3 mai), Daniela Burghelea, purtatorul de cuvant al Spitalului Judetean Piatra Neamt, potrivit Mediafax.

Draga Olteanu Matei e mutata de ani buni la Piatra Neamt

Draga Olteanu Matei are 84 de ani si s-a stabilit de mai multi ani la Piatra Neamt. S-a nascut pe 24 octombrie 1933 la Bucuresti. Draga Olteanu Matei este una dintre cele mai apreciatr actrite de comedie. Ea a jucat in numeroase piese pe scena Teatrului National Bucuresti, dar si in foarte multe filme si seriale tv.

Reprezentanta a „generatiei de aur“ a teatrului romanesc, Draga Olteanu Matei are un palmares foarte bogat, ea jucand in 90 de filme, in peste 50 piese de teatru si avand peste 100 de roluri in televiziune.

