Medicii au facut autopsia celebrului dj Avicii, gasit mort la doar 28 de ani. Ce au descoperit

Avicii

Doua autopsii au fost efectuate in cazul celebrului dj de origine suedeza Avicii.

Trupul lui a fost gasit fara viata in canera lui de hotel din Oman.

In urma necropsiei, anchetatorii au respins orice fel de pista criminala in ceea ce priveste decesul, potrivit Agerpres.

"Noi confirmam ca nu exista nici o pista criminala retinuta pentru decesul" starului mondial al muzicii electro, a spus aceasta sursa sub acoperirea anonimatului.

Se pare ca intre timp sunt cunoscute cauzele care ar fi putut conduce care ar fi dus la moartea artistului, insa acestea nu au fost facute publice din motive de confidentialitate, la cerera familiei.

