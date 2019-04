Medicii au hotarat: Ion Iliescu va fi externat astazi

Ion Iliescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Decizie de ultima ora a medicilor. Dupa ce a fost spitalizat si operat de urgenta pe 1 Aprilie, Ion Iiliescu, fost presedinte al Romaniei si al PSD se recupereaza in timp record. Transferat ieri de la Terapie Intensiva la Cardiologie, Ion Iliescu va fi externat astazi, conform Antena 3. Ion Iliescu a iesit din operatie! I-a fost scos lichid din pericard Fostul presedinte Ion Iliescu a fost operat pe inima la Institutul de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. C.C. Iliescu”. In aceste momente, au loc pregatirile pentru operatie. Potrivit primelor informatii, diagnosticul este pericardita hemoragica. In acest context, amintim ca Ion Iliescu, in 2007, a suferit, la Paris, o interventie ...