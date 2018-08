Medicii au ramas cu gura cascata cand au intrat ele in cabinet. Fetele au trecut la fapte fara sa se gandeasca la ce va urma

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Toti asteapta ca aceste lucruri sa faca adevarate minuni si sa le aduca numai schimbari bune in viata • De cele mai multe ori, este vorba doar despre o mare teapa • De-a lungul timpului au existat si pacienti care au ajuns in stare grava la spital din aceasta cauza • Se asteptau la minuni, dar au ajuns in coma la spital • Medicii trag un important semnal de alarma si ii indeamna pe ieseni sa fie foarte atenti la aceste lucruri In ultima perioada, tot mai multi ieseni se lasa pacaliti de reclamele la medicamente care apar pe internet si care devin din ce in ce mai convingatoare. Din aceste pastile minune care apar in mediul online, se pare ca cele mai consumate sunt cele care ajuta, cel putin in teorie, ...