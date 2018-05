Medicii cardiologi, semnal de alarma: Fibrilatia atriala nu are simptome si poate conduce la accidente vasculare cerebrale

Moarte suspecta la un spital din Cluj-Napoca. O femeie a cazut de la etaj O femeie a murit, luni seara, după ce a căzut de la primul etaj al Spitalului de Boli Infecțioase din Cluj-Napoca. Citește mai departe...

Simptome simple care pot anunta boli grave Daca observi ca in ultima perioada corpul tau trece prin anumite schimbari, atunci ar fi indicat sa mergi la medic. Poate nu este nimic grav, insa unele simptome aparent inocente pot ascunde probleme de sanatate mai serioase decat crezi. Citește mai departe...

Klaus Iohannis, mesaj la moartea lui Cristian Topescu Preşedintele Klaus Iohannis i-a adus şi el un ultim omagiu marelului jurnalist sportiv Cristian Ţopescu. Citește mai departe...

Comentariile celebre ale lui Cristian Țopescu! Nadia, prima nota de 10 din istoria gimnasticii Cristian Țopescu a fost cel mai mare comentator sportive din România, de altfel, de el s-au legat numeroase performanțe de marcă pe care sportivii noștri le-au obținut. Le-a comentat, în direct, aproape pe toate, celebre fiind primul 10 din istoria gimnasticii, luat de Nadia la Montreal. CITEȘTE ȘI: CRISTIAN ȚOPESCU A MURIT DE ZIUA FIULUI SĂU! […] The post Comentariile celebre ale lui Cristian Țopescu! Nadia, prima notă de 10 din istoria gimnasticii appeared first on Cancan.ro.

Apel umanitar! Alexandru are nevoie de ajutorul nostru pentru a primi o noua șansa la viața! La doar 17 ani, Alexandru Zaharia a primit un diagnostic sumbru din partea medicilor care l-au supus mai multor analize. Vestea că suferă de o boală necruțătoare a căzut ca un fulger peste familia tânărului. Acum, ultima lui șansă la viață este o intervenție chirugicală într-o clinică din Israel, pe care familia nu și-o permite.(CITEȘTE […] The post Apel umanitar! Alexandru are nevoie de ajutorul nostru pentru a primi o nouă șansă la viață! appeared first on Cancan.ro.

Cristian Țopescu a murit de ziua fiului sau! ”Mare pieredere …” Fiul din a doua căsătorie a lui Cristian Țopescu se pregătea să-și sărbătorească astăzi ziua de naștere. Vestea însă că tatăl său a murit în urma unui stop cardiorespirator l-a tulburat foarte rău. Cristi Țopescu, fiul din a doua căsătorie a comentatorului, a primit chiar de ziua lui vestea că tatăl său a murit la […] The post Cristian Țopescu a murit de ziua fiului său! ”Mare pieredere …” appeared first on Cancan.ro.

VIOLENTELE din Fasia Gaza: Bilantul violentelor a ajuns la 61 de morti Cel puţin 61 de protestatari palestinieni au fost ucişi în confruntările cu armata israeliană produse luni la frontiera Fâşiei Gaza cu Israelul, anunţă autorităţile palestiniene, potrivit cotidianului La Stampa.

Un militar s-a inecat in mare, la Constanta. Se fac cercetari pentru a se stabili cu exactitate cum s-a produs tragedia Un tânăr în vârstă de 24 de ani, din Piteşti, a murit, marţi, la Constanţa, după ce s-a înecat în apele Mării Negre. Este primul caz de înec din acest sezon, poliţiştii stabilind că victima era cadru militar, transmite corespondentul MEDIAFAX.

SCANDAL dupa ce Israelul a caștigat Eurovision 2018. Primarul din Tel Aviv REFUZA sa organizeze ediția din 2019 in orașul sau Primarul din Tel Aviv a confirmat că orașul nu va găzdui ediția din 2019 a concursului Eurovision, după victoria de anul acesta al Israelului, reprezentat la Lisabona de Netta Barzilai și piesa „Toy”, informează Digi24.Astfel, Eurovision 2019 va avea loc, cel mai probabil, la Ierusalim. Ron Huldai, ...