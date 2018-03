Medicii nu pun niciodata lapte in cafea, iar motivul e surprinzator. Stiai asa ceva? Uite ce se intampla in corpul tau!

Cafeaua este prietena care ne da energie sa pornim la drum in fiecare dimineata. Multe persoane, pentru a face acest energizant natural mai savuros adauga lapte si indulcitori. Medicii sustin ca acest obicei este unul prost, iar argumentele lor sunt surprinzatoare.

Laptele adaugat in cafea ”dilueaza” antioxidantii pe care licoarea ii pastreaza imediat dupa fierbere. Cafeaua neagra, de pilda, trebuie consumata amara, fara miere, zahar sau lapte deoarece corpul va beneficia de antioxidantii pe care aceasta ii contine, benefici pentru o serie de probleme de sanatate.

Mai mult, daca suntem la dieta, medicii nutritionisti recomanda renuntarea la lapte, zahar sau frisca adaugate in cafea.

Top 3 beneficii pe care le are cafeaua

1. Energizeaza si sporeste atentia

Asa cum va spuneam si mai sus cofeina, parte componenta a cafelei, ajuta corpul sa se „trezeasca” mai exact stimuleaza atentia si timpul de reactie, iar in combinatie cu zaharul te energizeaza si iti ofera o stare de bine pe tot parcusul zilei.

2. Previne diabetul si bolile cardiovasculare

In urma unor studii s-a constatat ca acidul calorgenic si cofeina din cafea stopeaza debutul diabetului de tip 1 si 2. De asemenea licoarea ajuta si ficatul, iar antioxidanti previn distrugerea celulelor si protejeaza inima.

Zatul de cafea: 12 intrebuintari practice pe care sigur nu le stiai!

Daca tot obisnuiesti sa bei cafea in fiecare dimineata, de ce sa nu “reciclezi” zatul de cafea pana seara cand te intorci de la munca?



Nici nu ai idee cat de folositor poate sa-ti fie! Iata 15 intrebuintari la care nu te-ai gandit!



1. Tine la distanta insectele! Imprastie zatul de cafea in locurile in care banuiesti ca ar permite patrunderea insectelor in casa ta, precum si in curte si in gradina.



2. “Ingrasamant” pentru legume! Fermierii au descoperit aceasta interbuintare care le-a asigurat cele mai frumoase produse agricole: rosii, morcovi, pepeni. Zatul de cafea adauga vitamine, minerale si nitrogen solului, imbunatatind calitatea legumelor si protejandu-le de “invazia”insectelor. Un experiement interesant a fost efectuat la Universitatea Agricola din Michigan pe doua mici parcele de pamant cu sol asemanator. Astfel, legumele de pe cea a carui sol a fost “ingrasat” cu zat de cafea au capatat un gust si o aroma specifice mai puternice si o cantitate de minerale cu 24% mai mare decat pe cealalta parcela.



3. Nu permite raspandirea cenusii dn soba/semineu! Inainte sa evacuezi cenusa, imprastie putin zat de cafea proaspat. Acesta nu va permite cenusii sa se raspunadeasca in aer.



4. Improspateaza-ti garderoba! Daca hainele tale de toamna sunt in culori maronii te poti folosi de cafea si zat la spalare. Vei intretine mai bine materialul daca adaugi la fiecare spalare cafea si zat.



5. Brunetele isi pot clati parul cu cafea! De asemenea, acest procedeu foloseste si pentru persoanele cu parul roscat in nuante inchise, reimprospatand culoarea parului.



6. Inamic al celulitei! Nu vei reusi sa scapi de celulita fara un program de exercitii regulat si intens, insa poti sa o atenuezi folosindu-te de puterea zatul de cafea. Amesteca zatul de cafea cu un albus de ou, aplica pe coapse si fund, dupa care invelesete zona in folie de plastic.Lasa sa actioneze o jumatate de ora!



7. Pe post de exfoliant! Foloseste zatul de cafea in ritualul tau zilnic de ingrijire a pielii. Deoarece indeparteaza celulele moarte si stimuleaza productia de noi celule, zatul de cafea tonifica pielea. Amesteca ulei de masline, vitamina E uleioasa sau ulei de jojoba cu zatul de cafea si maseaza pielea.



8. Improspateaza bronzul obtinut in timpul verii! Se fierbe zatul de cafea in apa (o cana) si dupa ce s-a racit aplica pe piele. Lasa-ti pielea sa absoarba cafeaua timp de 20 de minute si apoi indeparteaza cu apa rece.



9. Odorizantul perfect pentru frigider! Este foarte simplu, trebuie doar sa pui zatul de cafea intr-un recipient si sa-l depozitezi in frigider. Va elimina mirosurile deranjante!



10. Reteta pentru body scrub! Amesteca 1/2 cana de zahar brun, 1 lingura de extract de vanilie, 1 lingurita de scortisoara, 1/8 cana ulei de aloe vera cu zat de cafea proaspat. Maseaza corpul si fata, apoi indeparteaza cu apa calduta.



11. Scrumiera ta va fi foarte curata! Daca te deranjeaza mirosul scrumierei si nu poti sa scapi nicicum de el, imprastie putin zat si foloseste un prosop pentru a curata scrumul de tigara. Apoi, se spala cu apa fierbinte.



12. Fa o coca! Daca amesteci putin zat de cafea cu 1/2 cana zahar, 1/2 cana malai si apa cat este necesar poti sa obtii o coca delicioasa. Tu decizi ce consistenta vrei sa aiba!

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.