Medicii SPUN TOT - Cum ne putem feri de boala care face RAVAGII in randurile varstnicilor

Tulburarea cognitiva este una dintre cele mai frecvente probleme de sanatate in randul persoanelor peste 60 de ani. Se estimeaza ca pana la 20% din populatie, dupa varsta de 65 de ani, prezinta deficit cognitiv. In timp, 15% dintre varstnicii cu tulburari cognitive sau deficit cognitiv ajung sa dezvolte boala Alzheimer, cea mai comuna forma de dementa, scrie Mediafax.

Boala Alzheimer, problema de sanatate publica

Odata cu cresterea sperantei de viata a populatiei se constata inmultirea cazurilor de tulburari cognitive. Iar pe masura inaintarii in varsta, riscul de evolutie spre dementa este in crestere. Drept urmare, tot mai multi pacienti sunt diagnosticati cu boala Alzheimer peste tot in lume.

La nivel mondial sunt mai mult de 35 de milioane de oameni cu dementa, dintre care 25% sunt in Europa, potrivit Organizatiei Mondiale a Sanatatii. Europa de Vest este regiunea cu cel mai mare numar de pacienti diagnosticati cu dementa, fiind de doua ori mai frecventa la femei decat la barbati.

Un studiu publicat in 2015 situeaza Romania pe primele locuri in Europa in ceea ce priveste prevalenta dementei, cu un numar total de peste 270.000 de cazuri, din care numarul femeilor este aproape dublu fata de barbati.

Tulburarea cognitiva, cunoscuta si ca deficit cognitiv sau declin cognitiv, afecteaza atat calitatea vietii pacientului, cat si a familiei si, in timp, a societatii. Iar cand se ajunge la boala Alzheimer, in mod clar, pacientii diagnosticati cu aceasta maladie au o calitate a vietii foarte scazuta. In plus, familiile lor trebuie sa faca eforturi enorme pentru a le oferi acestor pacienti ingrijire, supraveghere si un mod decent de trai.

Cum recunoastem deficitul cognitiv

Primele semne ale deficitului cognitiv minor sunt: uitarea unor evenimente recente, repetarea unor intrebari, gasirea cu dificultate a cuvintelor, tulburari de concentrare si de atentie. In timp, manifestarile deficitului cognitiv pot evolua catre o forma de dementa.

Este esential ca aceste tulburari cognitive incipiente sa fie recunoscute, diagnosticate si tratate cat mai devreme. Din pacate, de cele mai multe ori pacientii nu-si dau seama ca au o problema de memorie, insa familia si cei din jurul lor pot observa modificarile si ii pot indruma catre medic.

Cum se instaleaza boala Alzheimer

In prezenta unor factori genetici (prezenta genei APOE-4), factori constitutionali si factori de mediu, deficitul cognitiv poate provoca neurotoxicitate, acumulari de placi amiloide in creier si in final boala Alzheimer.

Printre factorii de risc care duc la instalarea bolii Alzheimer se numara:

• Stresul oxidativ

• Boli vasculare: ateroscleroza, hipertensiune arteriala, accident vascular cerebral

• Traumatisme cerebrale

• Obezitatea

• Fumatul

• Rezistenta la insulina/diabetul

• Dislipidemia

• Inflamatia cronica generalizata

Toate acestea creeaza conditii favorabile pentru accelerarea instalarii declinului cognitiv si in cele din urma a dementei. De ce? Pentru ca acesti factori de risc provoaca pierderi neuronale, adica se pierd sinapse si neuroni, si acumulari de placi amiloide in tesutul cerebral. Toate acestea au efect neurotoxic si duc la reducerea volumului creierului sau atrofie cerebrala, ce poate fi vizualizata prin investigatii imagistice de tip tomografie computerizata (TC) sau rezonanta magnetica nucleara (RMN).

Boala Alzheimer se caracterizeaza prin:

• Pierderi de memorie

• Tulburari de limbaj

• Tulburari de personalitate

• Tulburari de comportament

• Agitatie

• Tulburari de somn

• Halucinatii

Durata medie de viata a unui pacient diagnosticat cu boala Alzheimer este intre 8 si 10 ani.

Preventia, solutia castigatoare in lupta contra bolii Alzheimer

Boala Alzheimer este o boala progresiva, invalidanta, cu un impact major atat pentru pacient, cat si pentru apartinatori si sistemul de sanatate. Deocamdata nu exista niciun tratament care sa vindece boala Alzheimer. Preventia si depistarea precoce a deficitului cognitiv reprezinta solutia castigatoare in lupta contra maladiei Alzheimer.

Aici intervine Vivimind, un supliment alimentar pe baza de omotaurina, indicat pentru deficit cognitiv si tulburari de memorie.

Vivimind este nu neuroprotector

cu efect pozitiv in pierderile episodice de memorie.

Omotaurina este un compus organic natural care se gaseste in algele marine si este analog cu homotaurina. Omotaurina impiedica formarea placilor de amiloid prin inhibarea agregarii proteinelor beta modificate si prin reducerea inflamatiei. Depunerile amiloide debuteaza cu 10-15 ani inainte de punerea diagnosticului de boala Alzheimer. Omotaurina este indicata pacientilor care nu au dementa Alzheimer si in cazul carora poate fi prevenita aparitia acestei boli.

Vivimind intervine in formele incipiente ale deficitului cognitiv si poate preveni instalarea bolii Alzheimer. Produsul se adreseaza deficitului cognitiv minor (forma amnestica), care afecteaza memoria, in conditiile in care celelalte functii cognitive (limbaj, orientare in timp si spatiu etc.) sunt normale.

Mecanismul de actiune al omotaurinei a fost demonstrat pe studii clinice la care au participat 2.000 de pacienti, dintre care unii erau sanatosi, iar altii cu diferite grade de deficit cognitiv.

Studiile au demonstrat urmatoarele beneficii ale tratamentului cu omotaurina:

• Efect antiagregant asupra placilor de amiloid

• Reducerea neurotoxicitatii

• Efect antiinflamator

• Incetinirea procesului de moarte neuronala

• Impiedicarea procesului de pierdere accelerata a memoriei

• Imbunatatirea functiilor cognitive: memorie, limbaj, concentrare, orientare

• Asigurarea neuroprotectiei

• Reducerea si prevenirea declinului cognitiv

Vivimind este, in general, bine tolerat la doza zilnica recomandata si poate fi asociat cu medicatia indicata in tulburarile de memorie.

Vivimind este produs de compania italiana FB Health, importat in Romania si promovat de GTS Solution.

Despre GTS Solution

GTS Solution este unul dintre principalii furnizori de servicii si solutii pentru piata farmaceutica din Romania.

Misiunea GTS Solution este de a contribui la imbunatatirea calitatii vietii si a starii de sanatate a pacientilor, prin promovarea unor produse farmaceutice si servicii de inalta calitate.