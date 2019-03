Medicul care a facut cercetare in Germania si SUA vine in studioul BZI LIVE. Prof. dr. Radu Iliescu va vorbi despre cercetarea medicala din Iasi - LIVE VIDEO

Radu Iliescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O noua saptamana, o noua misiune medicala la BZI LIVE. De aceasta data am invitat in studio un cercetator din domeniul medical. Este vorba despre prof. dr. Radu Iliescu, cercetator la Institutul Regional de Oncologie (IRO) din Iasi. Luni, 11 martie 2019, de la ora 13.00, veti putea urmari o emisiune interesanta alaturi de moderatoarea Roxana Caraiman si invitatul acesteea, prof. dr. Radu Iliescu. Inca din timpul facultatii, prof. dr. Radu Iliescu a avut sansa sa lucreze in cercetare medicala la un laborator de specialitate din Berlin. Dupa terminarea studiilor a plecat peste Ocean si timp de sapte ani a facut cercetare la Universitatea Mississippi din Statele Unite ale Americii. Nu ratati emisiunea de lun ...