Medicul care a organizat cel mai tare eveniment de chirurgie estetica din Romania vine la BZI LIVE. Dr. Lucian Popa va face dezvaluiri de senzatie

Saptamana debuteaza la BZI LIVE cu o emisiune dedicata frumusetii. De putin timp, la Iasi, s-a incheiat manifestarile incluse in cadrul unui eveniment medical unic in Romania. Presedintele primei Conferinte internationale de medicina estetica cu participarea pacientilor, intitulata Confestetis, chirurgul estetician Lucian Popa vine in studioul BZI LIVE. Invitatul moderatoarei Roxana Caraiman de la ora 13.00 va vorbi despre ceea ce a insemnat acest concet nou in piata de specialitate atat pentru medicii prezenti, cat si pentru pacienti, femei si barbati. Dezvoltarea tehnologica fulminana este specificul cel mai evident in domeniul medicinei estetice, spunea dr. Lucian Popa. In cadrul congresului organizat la Iasi la care au partici ...