Medicul care a renuntat la cariera in Germania pentru a se intoarce in Romania, intr-un spital din provincie

Cand citesti povesti de viata, precum cea a medicului Mihaela Albu, nu se poate sa nu te intrebi cum pot exista inca oameni de acest fel, dornici sa ajute, sa se puna in slujba altora, uneori, privind din exterior problema, chiar impotriva propriului bine. Medicul Mihaela Albu s-a specializat in Germania, in chirurgie plastica si reparatorie, dar a ales sa se intoarca in Romania si sa faca performanta la Spitalul Judetean din Bistrita, unde conduce operatii complexe. Mihaela Ioana Albu are 35 de an si este originara din Alesd, judetul Bihor. Spune ca inca din adolescenta si-a cunoscut vocatia si si-a dorit sa urmeze medicina si sa ajute oamenii, influentata de decesul rapid si fara un diagnostic edificator al bunicilor sai Medi ...