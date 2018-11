Medicul care l-a operat pe Busu despre starea actorului: «Nu este constient. Transferul la Bucuresti este riscant»

Florin Busuioc google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Unul dintre cei doi medici care l-au operat marti noapte pe actorul Florin Busuioc a declarat ca starea acestuia este mult mai buna, dar ca este in continuare sedat si un eventual transfer la «Florin Busuioc a venit la spital in stare foarte grava. A avut un vas mare de sange complet obturat la inima. Dupa ce i-am montat un stent, putem spune ca pacientul se simte mult mai bine. Are tensiunea 12.7, dar este in continuare intubat si ventilat mecanic, starea lui generala fiind monitorizata de aparate. Nu este constient, fiind in continuare sedat. Daca nu se facea aceasta procedura in regim de urgenta, sansele de supravietuire ar fi fost minime. Din pacate, aici la clinica, noi nu aveam personal m ...