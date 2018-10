 Medicul iesean care a fost in misiuni militare in Afganistan vine in studioul BZI LIVE. Dr. Bogdan Zamfir ingrijeste acum pacientii care ajung la Spitalul Militar din Iasi

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Pentru prima data in studioul BZI LIVE va fi prezent un medic care a participat la misiuni militare in Afganistan. Medicul militar Bogdan Zamfir este invitatul Roxanei Caraiman in emisiunea de vineri, 5 octombrie 2018, de la ora 13.00, la BZI LIVE. Dr. Bogdan Zamfir conduce Compartimentul de Primire Urgente din cadrul Spitalului Clinic de Urgenta Militar "Dr. Iacob Czihac" din Iasi. Medicul va vorbi despre cele mai grele momente pe care le-a trait in Afganistan, de acivitatea medicala desfasurata intr-un teatru de razboi, despre ingrijirea militarilor raniti, dar si despre Compartimentul de Primire Urgente pe care il coordoneaza in cadrul Spitalului Militar din Iasi. De asemenea, in timpul emisiunii vor avea loc discutii ...