Medicul iesean Tudor Ciuhodaru, dupa infarctul suferit de Florin Busuioc: "Hai sa spunem lucrurilor pe nume"

Tudor Ciuhodaru google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Florin Busuioc a suferit un infarct in timpul unui spectacol, la Craiova. El a fost dus la spital, unde a fost supus unei interventii chirurgicale. Medicul Tudor Ciuhodaru a declarat ca „un infarct in Romania are loc la 30 de minute”. „Am tratat foarte multe cazuri de infarct. Un infarct in Romania are loc la 30 de minute. Varsta infarctului miocardic acut este in continua scadere. Inainte vorbeam de peste 65 de ani, acum ne apropiem de 50. Sa stiti ca am tratat pacienti de 30-35 de ani. (...) Un pacient din zece moare, din diverse motive, inclusiv din faptul - hai sa spunem lucrurilor pe nume – ca nu primeste asistenta medicala de urgenta completa acolo unde are nevoie sau ca ...