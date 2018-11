Medicul Mihaela Bilic, despre cum scapi de burta: Ce este cel mai bine sa mancam la cina

Mihaela Bilic google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Pentru a scapa de burta trebuie sa avem 3 mese principale pe zi, sa renuntam la zahar, alcool si alimentele preparate in stil traditional, dar si sa nu mai mancam carbohidrati dupa ora 6 seara. Dieta joaca un rol important in topirea grasimii acumulate in jurul abdomenului. Nutritionistii afirma ca pentru a scapa de burta nu trebuie sa tinem o cura de slabire drastica. „Se impune putina ordine alimentara in ritmul meselor, in ceea ce priveste cantitatea de mancare pe care o punem in farfurie, dar si asupra felului in care este preparata”, spune dr. Mihaela Bilic, medic nutritionist si autorea cartii „Sanatatea are gust”. Aceasta a realizat o lista de reguli dietetice pe care ar ...