Medicul Nutritionist despre alimentul care „ne roade precum rugina, precum o molie. Ce folos ca nu doare, ce periculos ca ne place! Iar cand realizam, e prea tarziu”

Medicii vorbesc de cativa ani despre efectul dezastruos al zaharului asupra corpului uman dar autoritatile nu iau nicio masura. Bauturile carbogazoase iti fac reclama zi de zi la televizor iar bunicii te invata ca o dulceata buna se face cu 1 kg de zahar la 1 kg de fructe. 1 la 1.

Oare cat o sa ne mai ia…

…pana vom pune zaharul langa alcool, tutun si droguri usoare? Pana cand vom realiza ca nu corpul nostru are nevoie de el, ci creierul, care e sedus definitiv si iubeste gustul dulce. Cand consumam zahar se sintetizeaza substante cu efect opiaceu, care au efect anestezic, de calmare a durerii.

Acesta e motivul pentru care unui bebelus i se da sa suga miere cand este circumcis, ca sa suporte usor operatia. Si pe EEG se confirma efectul zaharului, imaginea cerebrala se coloreaza/lumineaza exact ca atunci cand consumam cocaina. Pentru nicotina si alcool a fost nevoie de ani lungi sa recunoastem ca nu sunt nutrienti, ca nu ne hranesc corpul, ci doar ne tulbura mintea. Cu zaharul va fi mai greu si mai lung:(

Insa cu putin obiectivism putem vedea ce rele face zaharul, observand bolnavii de diabet. Aceasta afectiune parsiva si necrutatoare afecteaza tacut tot organismul, dupa ani de zile de evolutie nu ramane niciun organ sau sistem sanatos: pierdem vederea, sensibilitatea nervoasa, rinichii, ficatul, pancreasul, circulatia sangvina, functionarea cerebrala, dintii, picioarele… intr-un cuvant ne descompunem. Si cauza este un nivel crescut al glicemiei, adica al zaharului din sange.

Dincolo de silueta, zaharul imbatraneste si imbolnaveste, accelereaza reactiile oxidative din organism, ne roade precum rugina, precum o molie. Ce folos ca nu doare…ce periculos ca ne place! Iar cand realizam, e prea tarziu.

Poate ca e un rau necesar, poate ca e imposibil sa-l eliminam din alimentatie, dar merita sa-l reducem drastic! Consumati-l rar si cu moderatie, in produse de calitate si care va plac mult. Si sub nicio forma nu-l beti, nu-l consumati in forma lichida.

O bucatica de ciocolata sau de prajitura dau satisfactie maxima, insa un pahar de suc de orice fel e baut ca pe apa. Si irosim dintr-un foc 6 lingurite de zahar, doza recomandata pentru o zi intreaga. Nu exista un zahar mai sanatos ca altul, insa exista produse mai satisfacatoare decat altele.

Iar sucul da satisfactie zero! Daca tot mancati zahar, macar mestecati-l, nu-l beti.

