Medicul Ovidiu Penes, despre a doua operatie a Andreei Balan: "Putea sa moara, hemoragia era foarte grava"

Andreea Balan a ajuns din nou pe masa de operatie, la cateva zile dupa ce a facut cezariana. Artista s-a trezit intr-o balta de sange si a fost nevoita sa mearga, din nou, la spital.

Medicii au observat ca s-au format mai multe hematoame sub operatie si a fost nevoie de o interventie chirurgicala de urgenta. Medicul Ovidiu Penes a explicat, pentru Spynews.ro, care sunt riscurile unei astfel de complicatii, dar si din ce cauza apare.

"A avut o problema de coagulare a sangelui, iar pentru a depista astfel de probleme se fac anumite analize mult mai detaliate, poate fi o problema genetica. Putea sa moara, sigur, hemoragia este foarte grava. Este bine ca a observat la timp si a mers la medic. O cauza poate fi faptul ca are o problema de coagulare a sangelui, dar aceste probleme se pot depista doar in cazul unor analize mai amanuntite, pot fi cauze genetice. Astfel de cazuri se intampla foarte rar, cate gravide ati auzit sa pateasca asa? Controalele la medic dupa operatia de cezariana se fac in functie de pacienta, pot fi zilnice, daca lauza are complicatii dupa operatia de cezarina, sau mai rare, pentru schimbarea pansamentelor de catre chirurgul care a efectuat operatia. Se fac controale la trei zile, dar ea inca era in spital. O saptamana, sase saptamani, sase luni, un an cel mai rar, medicul poate decide si zilnic. El stabileste.", a declarat medicul Ovidiu Penes, pentru spynews.ro.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.