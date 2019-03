Medicul Tudor Ciuhodaru: ''Canabisul medicinal in Romania. E bine de stiut!"

Tudor Ciuhodaru google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Canabisul medicinal e legal in Romania (inca din 2013 Romania este a zecea tara europeana ce l-a legalizat) dar (atentie!) doar cu prescriptie medicala. Mai exact derivatii acestei plante pot fi folositi acum pentru a trata diverse boli, precum epilepsia, cancerul sau scleroza. Legalizarea utilizarii canabinoizilor ca (si sub forma) de medicamente nu are nicio legatura cu dezincriminarea consumului si posesiei de marijuana. Legalizarea utilizarii medicale nu inseamna dezincriminarea utilizarii recreationale. Sunt diferente importante intre CBD - canabidiol - o substanta care poate fi utilizata in scop terapeutic si THC (tetrahidrocanabinol- substanta psihoactiva din canabis si se regaseste in tabelul ...