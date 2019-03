Medicul Tudor Ciuhodaru: Iata cateva lucruri esentiale despre hernia de disc

Tudor Ciuhodaru google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Medicul iesean Tudor Ciuhodaru scrie, intr-o postare publicata pe o retea de socializare, cateva detalii despre hernia de disc. In postare, Tudor Ciuhodaru mentioneaza ca doctorii de la Spitalul Clinic de Urgente ,,prof. dr. Nicolae Oblu” din Iasi, fac operatii unice in lume! Iata intreaga postare ''Hernia de disc - sunt cateva lucruri esentiale: in formele severe interventia chirurgicala ramane metoda radicala de tratament. Toti pacientii pot beneficia gratuit de noua aparatura ultraperformanta de la Spitalul Clinic de Urgente ,,prof. dr. Nicolae Oblu.” Ora exacta in neurochirurgie se da acum la Iasi la Spitalul Clinic de Urgente ,,prof. dr. Nicolae Oblu”. Colegii mei ...