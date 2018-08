Medicul Tudor Ciuhodaru: "Retineti acest semn! Puteti salva o viata. Fiecare cartier din Iasi va avea un astfel de defibrilator"

Tudor Ciuhodaru google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Retineti acest semn! Puteti salva o viata. Fiecare cartier din Iasi va avea un astfel de defibrilator. Primul a fost deja montat in Parcul Copou de Serviciul Voluntar de Ambulanta, la Casa de Cultura „Mihai Ursachi”. Defibrilatoarele vor fi amplasate in: 1. Tatarasi- langa Spitalul Clinic de Urgenta ,,Nicolae Oblu” pe Esplanada Oancea. 2. Nicolina - in Parcul Nicolina. 3. Alexandru cel Bun - in Parcul Voievozilor. 4. Podu Ros - in Parcul Sahistilor. 5. Pacurari- la sediul Expomobila. 6. Copou - la Casa de Cultura Mihai Ursachi. 7. Piata Unirii - la Editura Humanitas. Noile cutii de protectie sunt prevazute cu sisteme de alarma, iluminare si incalzire si contin defibrilatoare s ...