Mediul de afaceri, din ce in ce mai slabit: cu cat s-au inmulțit radierile de firme

Aflata la cea de-a treia editie, competitia de sailing dedicata iubitorilor de tehnologie a devenit un frumos obicei de vara destinat reintalnirii la malul Marii Negre. Manageri, developeri, specialisti HR sau marketing din companii IT au acceptat provocarea Softlead de a participa in week-end-ul 18 ...

Bianca Drăgușanu este istorie pentru emisiunea “Te vreau lângă mine”, după ce a încheiat conturile cu Kanal D. La doar câteva ore distanță de anunțul despărțirii, a fost făcut public și salariul pe care blonda în încasa. Fosta parteneră a lui Victor Slav avea o remunerație lunară de 12.000 de euro! Un salariu extraordinar de […] The post S-a aflat! Ce salariu avea Bianca Drăgușanu la Kanal D, cât timp a prezentat emisiunea “Te vreau lângă mine” appeared first on Cancan.ro.