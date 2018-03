Meera a fost gasita dupa 8 ani! Actrita din „Suflete tradate” a aparut – Un fan ne spune ce s-a intamplat de fapt

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Meera, copila de 10 de ani din serialul Suflete tradate, de la National TV, a fost gasita dupa mai bine de 8 ani de absenta. Nicolae, un fan inflacarat al serialului, a dezvaluit ca nu s-a putut opri din plans atunci cand Meeera a reaparut in telenovela de la National TV. „Serialul nu mai era la fel fara Meeera! Timp de 5 sezoane am asteptat ca producatorii sa o readuca pe marea scena a serialelor indiene. Sunt deosebit de emotionat acum cand fetita joaca din nou alaturi de marii actori din serial. Efectiv nu am reusit sa ma opresc din plans.”, a povestit Nicoale care a cunoscut-o personal pe Meera intr-o vizita in India. In anul 2012 Nicoale a fost pe platourile de filmare! „Am plecat in India intr-o calat ...