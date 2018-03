Mega atac la siguranta nationala    .

Sorin Rosca Stanescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Obiectivul jafului preconizat inseamna in cifre nu mai putin de 84 de miliarde de metri cubi de gaze naturale. Este vorba de intreg perimetrul denumit Neptun Deep de pe platforma continentala a Marii Negre. O uriasa bogatie naturala. Conform Constitutiei, resursele sunt proprietatea publica a statului. In realitate, tocmai sunt pe cale sa fie in totalitate cedate unor concerne private cu capital strain. Sub acest aspect, atacul la siguranta nationala este maxim. De mai multe ori, inalti oficiali ai Statelor Unite si, fara exceptie, toti ambasadorii, s-au angajat sa sprijine Romania pentru a-si obtine independenta energetica. Ce inseamna asta? Inseamna acces la propriile resurse. Care, dupa cum n ...