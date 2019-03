Meghan Markle a intrat in concediu prenatal. Cand revine Ducesa de Sussex la munca

Ducesa Meghan de Sussex, sotia printului Harry al Marii Britanii, a intrat oficial in concediu prenatal si nu va mai participa la niciun eveniment.

Meghan Markle a intrat in concediu prenatal. Potrivit cotidianului britanic The Sun, ducesa este insarcinata in opt luni si, in timpul concediului prenatal, va participa doar la evenimente care tin de viata sa privata. Meghan Markle si Kate Middleton, hartuite de fani. Ce anunt a facut Palatul Buckingham.

Inainte de nasterea copilului, ducii de Sussex, care, in prezent, locuiesc la palatul Kensington, impreuna cu familia printului William, fratele mai mare al printului Harry, isi vor muta resedinta la Frogmore Cottage, pe domeniul regal Windsor.

Meghan Markle a intrat in concediu prenatal

„Reprezentantii palatului Kensington au confirmat ca Meghan mai are intalniri private in program, dar nu va mai participa la evenimente publice si nici la angajamente regale oficiale, avand in vedere ca se pregateste de nastere”, scrie The Sun.

Luni, fosta actrita americana a participat la o slujba religioasa care a marcat Ziua Commonwealth, la Catedrala Westminster, alaturi de ducesa Catherine de Cambridge si de ceilalti membri ai familiei regale. Aceasta a fost ultima sa participare la un eveniment oficial inainte de nasterea copilului.

Cand revine Meghan Markle la munca

Anul trecut, pe 15 octombrie, palatul Kensington a anuntat ca ducesa Meghan de Sussex este insarcinata, iar copilul, al saptelea in ordinea succesiunii la tronul Marii Britanii, se va naste in primavara lui 2019.

Aflata la un eveniment oficial, la inceputul lunii ianuarie, fosta actrita americana Meghan Markle a sugerat ca bebelusul se va naste in luna aprilie.

Printul Harry, in varsta de 34 de ani, al saselea in ordinea succesiunii la tronul Marii Britanii, si fosta actrita americana Meghan Markle s-au casatorit in mai 2018, dupa o relatie de doi ani. S-a aflat unde va naste Meghan Markle!

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.