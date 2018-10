Meghan Markle și Prințul Harry, statut nou din primavara anului 2019

Imagini scandaloase de la Spitalul Judetean Calarasi au aparut in aceasta dupa-amiaza in spatiul public. In filmuletul devenit viral pe retelele de socializare se vede cum un pacient externat de la unitatea medicala se taraste pe treptele din fata spitalului. Conform informatiilor cade au insotit filmueltul pacientul a fost tratat la urgente dupa care a […] The post Imagini șocante la Spitalul Județean Călărași! Un bărbat s-a târât pe treptele din fața spitalului. VIDEO appeared first on Cancan.ro.