Mel B, fosta Spice Girls, va urma tratamente pentru dezalcolizare si depedenta de sex

Mel B, fosta membră a grupului brtianic Spice Girls, a declarat că se va interna într-o clinică de dezalcolizare şi depedenţă de sex, după ce a fost diagnosticată cu stres post traumatic, potrivit The Guardian. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Melanie Brown a stat de vorbă cu jurnaliştii de la The Sun, duminică, şi le-a declarat că decizia a venit după şase luni "incredibil de dificile" în care a lucrat la autobiografia ei. "A fost incredibil de traumatic să retrăiesc din punct de vedere emoţional o relaţie abuzivă şi să mă confrunt cu atât de multe probleme din viaţa mea", a spus ea. Cântăreaţa a mai spus că a fost diagnosticată cu stres post traumatic şi a publicat pe Twitter un link către un site guvernamental american în care este explicată această afecţiune. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Ea a afirmat că tratamentul pe care îl primea "chiar m-a ajutat". "Sunt conştientă că mă aflu într-un punct critic". Ea a precizat că a căzut în patima alcoolului pentru "a-mi amorţi durerea". Mel B, supranumită ”Scary Spice” pe vremea când făcea parte din grupul Spice Girls, a fost căsătorită cu producătorul de filme Stephen Belafonte din 2007 până în 2017, cei doi separându-se în 2016. Cuplul s-a despărţit în 2017, Mel B acuzându-l atunci pe Belafonte că este abuziv fizic şi psihic cu ea şi cu fiica lor. Perechea are un singur copil - al treilea al lui Brown. Ea a spus că va merge la dezalcolizare pentru a deveni "o versiune mai bună a ei pentru copiii mei, pentru familia mea şi pentru oamenii care m-au sprijinit". Există zvonuri că Spice Girls ...