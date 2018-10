Melania a vorbit pentru prima oara deschis despre casnicia sa! Il mai iubeste pe Donald Trump?

Melania Trump google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Melania Trump a vorbit pentru prima data de cand este la Casa Alba despre sentimentele pe care le are fata de sotul ei. In interviul exclusiv pentru ABCnews, prima doamna, a raspuns la intrebarea despre relatia cu Donald Trump, spulberand toate speculatiile si spunand transant ca nu are timp pentru barfele legate de infidelitatile sotului ei. "Il iubesc pe Donald, tradatorii? Nu ma ingrijoreaza" Prima doamna vorbeste pentru prima data despre relatia cu sotul ei: "Am lucruri mult mai importante de facut si de gandit. "Il iubesc pe Donald Trump si am mai multe lucruri importante de facut decat tradatorii sai". Melanie vorbeste despre infidelitatea sotului ei in ...