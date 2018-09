Melania Medeleanu, despre referendum. „Vor alege sa ne intoarcem in pestera fricii, unde oamenii sunt cel mai usor de dezbinat si de manipulat”

melania medeleanu

Fosta vedeta de televiziune Melania Medeleanu si-a spus parerea despre referendumul privind redefinirea familiei traditionale.

Parlamentul a adoptat revizuirea Constitutiei, pentru redefinirea familiei traditionale. PSD a anuntat ca scrutinul va avea loc pe 7 octombrie. Fosta prezentatoare de televiziune Melania Medeleanu si-a spus si ea parerea despre acest lucru.

„Avem in sfarsit medicamente pentru copiii bolnavi de cancer. Avem in sfirsit autostrazi si scoli la standarde europene. Nu mai e nevoie decat sa redefinim in Constitutie familia. Ne costa aproximativ 20 de milioane de euro. „Se merita”.

Mame singure, tati singuri, bunici care va cresteti nepotii pentru ca parintii lor muncesc pe branci in departare, voi si pruncii vostri nu sunteti o familie. Daca in 7 octombrie putin peste 5 milioane de romani vor decide sa mearga la referendum ei vor hotari de fapt nu ca doua persoane de acelasi sex nu se pot casatori – prin lege, asta nu se poate nici acum – ci vor alege sa ne intoarcem in pestera fricii, locul in care oamenii sunt cel mai usor de dezbinat si de manipulat.

De referendum stau acasa, la lumina.

Update: pentru cei care vor sa dea 20 mil. euro pentru ceva ce e deja reglementat in codul civil:

„Art. 259

Casatoria

(1) Casatoria este uniunea liber consimtita intre un barbat si o femeie, incheiata in conditiile legii.

(2) Barbatul si femeia au dreptul de a se casatori in scopul de a intemeia o familie.

(3) Celebrarea religioasa a casatoriei poate fi facuta numai dupa incheierea casatoriei civile.

(4) Conditiile de incheiere si cauzele de nulitate ale casatoriei se stabilesc prin prezentul cod”, a scris Melania medeleanu pe contul sau de Facebook.

Melania Medeleanu nu este singura vedeta care a reactoionat vizavi de referendumul privind redefinirea familiei traditionale. Si Oana Roman a luat atitudine in acest sens.

