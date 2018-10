Melania Trump google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Melania Trump a rupt tacerea in privinta zvonurilor de infidelitate care plutesc in jurul sotului sau. In primul sau interviu din ultimul an, Prima Doamna a Americii a spus ca nu crede acuzatiile aduse lui Donald Trump. Vezi si: Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, se intalneste cu rapperul Kanye West In cadrul interviului sustinut in timpul turneului sau african, Melania Trump a mai vorbit despre probleme miscarii #MeToo si a subliniat ca celebra jacheta kaki cu mesajul "Mie nu imi pasa. Tie?" era destinata contestatarilor sai. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...