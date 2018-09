Melania Trump si divortul de Trump: ce spun apropiatii cuplului

Donald si Melania Trump google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Hollywood Life scrie ca Melania Trump e devastata doar la gandul ca sotul ei ar putea fi reales in 2020. Potrivit unei surse, citata de Hollywood Life, Melania se teme ca, daca Trump va fi reales presedinte, nu va mai putea divorta de el, asa cum planuieste. „Melania se pregateste deja de viata pe care o va duce in afara Casei Albe fara sotul ei, Donald. Donald i-a promis ca o va lasa sa divorteze dupa ce isi incheie mandatul la Casa Alba. Melania e foarte fericita ca mandatul lui Trump e pe cale sa se termine si se gandeste deja unde ar putea sa mearga sa locuiasca cu fiul ei, Barron. A spus ca nu mai rezista inca patru ani.”, a spus sursa citata de Hollywood Life. In urma ...