Meleșcanu, informații de ULTIMA ORA despre romanul rapit in Burkina Faso: 'E complicat. Se cer bani. Legal nu putem sa dam'

Londra se pregăteşte să ceară Rusiei să extrădeze doi cetăţeni ruşi suspectaţi de otrăvirea cu noviciok a fostului dublu agent rus Seghei Skripal şi a fiicei sale la Salisbury, în sud-vestul Angliei, potrivit cotidianului The Guardian, scrie AFP, conform news.roZiarul, care citează surse guvernament ...

Carmen Iohannis, sotia presedintelui Klaus Iohannis, ar urma sa fie audiata in cazul imobilului pierdut in instanta si d...

In urma cu putin timp un accident rutier s-a produs in zona ieseana Tudor Vladimirescu. Din primele informatii pe care r...

Distribuie Tweet Facebook E-mail Au trecut aproape 20 de ani de cand fetele de la t.A.T.u. faceau furori la nivel international cu celebrele piese „All about us”, „Nas ne dogonyat” sau „All the things she ...