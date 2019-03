Melescanu cere Germaniei sa sustina aderarea Romaniei la Schengen: Bucurestiul este "mai sigur" decat Berlinul

Teodor Melescanu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul roman de Externe, Teodor Melescanu, cere Germaniei sa sustina in mod activ aderarea Romaniei la Spatiul Schengen, argumentand ca autoritatile romane utilizeaza tehnologii ultramoderne pentru protejarea frontierelor si ca Bucurestiul este "mai sigur" decat Berlinul, Parisul sau Bruxellesul. Olanda, despre intrarea Romaniei in spatiul Schengen: "Romania a facut pasi admirabili in ultimii 10 ani" "Ne-ar fi de ajutor daca Germania ar sustine activ aderarea Romaniei la Spatiul Schengen. Ne-am bucura", declara Teodor Melescanu intr-un interviu acordat publicatiei germane Die Welt. Ministrul roman de Externe s-a declarat favorabil unei propuneri a Germaniei privind ev ...