Melescanu: "Potentialul relatiei bilaterale romano-olandeze este mult mai mare"

"Vorbim despre o resursă umană înalt calificată care contribuie la economia olandeză şi care este foarte bine racordată şi integrată în societatea olandeză. Potenţialul relaţiei bilaterale este însă mult mai mare. Bazele există, sunt solide, iar cooperarea economică are în continuare foarte multe oportunităţi neexplorate. Am avut discuţii foarte bune şi aplicate cu privire la stadiul relaţiei noastre bilaterale, văzută şi în cheia apropiatei preşedinţii a României pentru Consiliul Uniunii Europene", a spus Meleşcanu.



"Am folosit acest prilej pentru a-mi exprima speranţa că angajamentul ferm al României pe aceste coordonate, inclusiv în calitatea de preşedinte al Consiliului, se va putea traduce cât mai rapid cu putinţă la aderarea ţării noastre ca membru cu drepturi depline la Spaţiul Schengen. (...). Viitorul Europei a fost o altă temă centrală pe agenda discuţiilor noastre şi în ciuda unor diferenţe de opinii pe care le avem, pe anumite dosare punctuale, este important de notat că atât Olanda, cât şi România, lucrează în fond pentru realizarea unui deziderat comun: consolidarea unităţii europene. Acesta va fi şi spiritul pe care ni-l propunem pentru summit-ul european extraordinar de la Sibiu, din 9 mai 2019. Pentru a reuşi în acest context greu, încercat de provocări interne şi externe, Uniunea Europeană are nevoie de o reală solidaritate între statele membre, care trebuie să vină din angajamentul unanim de respectare a prevederilor tratatelor europene, a valorilor şi principiilor pe care acestea le conţin", a adăgat Meleşcanu.

Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleşcanu, a declarat luni, în urma întâlnirii cu omologul olandez Stef Blok, că în planul cooperării economice relaţia dintre cele două ţări are în continuare foarte multe oportunităţi neexplorate, informeză Agerpres.ro.El a evidenţiat totodată că Olanda este un mare investitor în România, generând apariţia a numeroase locuri de muncă, precum şi faptul că în Regatul Ţărilor de Jos există peste 30.000 de români, majoritatea cu vârste sub 35 de ani.Ministrul român a arătat că în cadrul consultărilor a fost abordată şi perspectiva acţiunii externe a UE, cu accent pe politica de extindere şi relaţia Uniunii cu statele din vecinătatea estică.Meleşcanu a mai precizat că în perioada în care România va deţine preşedinţia Consiliului UE va promova consensul european, spiritul unităţii şi solidarităţii dintre statele membre şi respectul faţă de valorile, principiile şi libertăţile subscrise tratatelor fondatoare."Aceste lucruri se vor întâmpla într-o etapă dificilă, în care UE va cunoaşte experienţa retragerii unui stat membru, alegeri pentru un nou Parlament European şi alcătuirea unei noi Comisii Europene.Totodată, România îşi asumă responsabilitatea avansării pe perioada mandatului său a unor dosare complexe, între care amintim adoptarea noului cadru financiar multianual al UE şi situaţia post-Brexit", a precizat Meleşcanu.Totodată, el şi-a exprimat convingerea că România şi Olanda vor colabora bine în această perioadă şi vor reuşi să consolideze relaţia bilaterală, aducând o "contribuţie importantă la viitorul Europei"."Consider că această vizită oferă un impuls puternic dialogului care s-a desfăşurat la nivel înalt între prim-miniştrii României şi Olandei, pe 12 septembrie. (...) În cadrul întrevederii noastre am discutat despre perspectivele relaţiilor bilaterale, agenda europeană, evoluţiile regionale şi internaţionale, situaţia de securitate şi cooperare pe plan multilateral. În acest context am abordat şi chestiunea atacului cibernetic la adresa Organizaţiei pentru Interzicerea Armelor Chimice şi am folosit acest prilej pentru a subliniat solidaritatea noastră cu Olanda şi condamnarea fermă a acestor practici care încalcă în mod flagrant legislaţia internaţională", a spus ministrul Afacerilor Externe.