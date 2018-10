Melescanu s-a intalnit cu inalti oficiali americani si ai Organizatiei Natiunilor Unite, in marja Adunarii Generale a ONU

Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleşcanu, s-a întâlnit cu înalţi oficiali americani şi ai Organizaţiei Naţiunilor Unite, în marja participării la dezbaterile generale ale celei de-a 73-a sesiuni a Adunării Generale a ONU, informează un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) transmis AGERPRES.

Şeful diplomaţiei române a avut o întrevedere cu Oscar Fernandez-Taranco, asistentul secretarului general al ONU pentru Consolidarea Păcii.El a transmis mulţumiri pentru sprijinul pe care Secretariatul ONU pentru Consolidarea Păcii îl acordă României în timpul mandatului ţării noastre la Preşedinţia Comisiei pentru Consolidarea Păcii (Peacebuilding Commission - PBC), apreciind rolul semnificativ pe care această colaborare îl are în cadrul activităţilor acestui organism al ONU.În acelaşi timp, mai arată MAE, ministrul român a subliniat că activităţile Comisiei reprezintă şi vor continua să fie un punct principal de interes pentru România, ţara noastră având o lungă tradiţie de sprijin pentru abordarea multilaterală, pentru dreptul internaţional şi pentru ONU. Ministrul Teodor Meleşcanu l-a asigurat pe asistentul secretarului general al ONU pentru Consolidarea Păcii că România va continua să onoreze această tradiţie şi va rămâne un actor implicat la nivelul ONU, iar organizaţia va putea şi în viitor să conteze pe susţinerea ţării noastre în activităţile sale.Oficialul ONU a apreciat implicarea continuă deosebită a României la nivelul organizaţiei şi rolul pe care ţara noastră şi l-a asumat în domeniul păcii şi securităţii internaţionale prin participarea constantă şi semnificativă la misiunile ONU de menţinere a păcii. Oscar Fernandez-Taranco a subliniat, în mod deosebit, şi activitatea foarte bună a României în timpul mandatului său la Preşedinţia Comisiei pentru Consolidarea Păcii şi a asigurat că Secretariatul ONU pentru Consolidarea Păcii va continua să ofere sprijin ţării noastre în îndeplinirea obiectivelor acestui mandat.Ministrul Meleşcanu a avut, totodată, o întrevedere cu Wilbur Ross, secretarul american al Comerţului, şi cu Wess Mitchell, asistentul pentru afaceri europene şi eurasiatice al secretarului de stat al SUA.În cadrul întrevederii, a subliniat importanţa candidaturii la OCDE, apreciind, cu această ocazie, susţinerea pe care partenerii americani o acordă aderării ţării noastre la organizaţie. În context, ministrul Teodor Meleşcanu a asigurat că România are capacitatea de a contribui la consolidarea organizaţiei.Ministrul afacerilor externe a mulţumit secretarului american al Comerţului pentru participarea la Summit-ul Iniţiativei celor Trei Mări, desfăşurat în România, şi pentru interesul deosebit pe care îl acordă acestei forme de cooperare regională. Înaltul demnitar român a evidenţiat, încă o dată, rolul pe care iniţiativa îl poate avea în consolidarea parteneriatului transatlantic, mai ales în actualul context global, notând capacitatea acestei forme de cooperare regională de a încuraja o prezenţă economică sporită a SUA în Europa.Cei doi demnitari au subliniat importanţa organizării la Bucureşti, în anul 2017, a Forumului economic Trade Winds, cea mai mare misiune comercială anuală a Departamentului Comerţului din SUA. În context, s-a amintit că acest eveniment a poziţionat România ca centru de interes economic în întreaga regiune.De asemenea, în cadrul întrevederii cu Wess Mitchell, asistentul pentru afaceri europene şi eurasiatice al secretarului de stat al SUA, ministrul afacerilor externe a reiterat importanţa pe care România o acordă Parteneriatului Strategic cu Statele Unite ale Americii. Au fost abordate, totodată, modalităţi de aprofundare a acestuia, mai ales în sfera de securitate şi în cea economică. O temă importantă a fost şi relaţia SUA-UE, ministrul Teodor Meleşcanu asigurându-i pe partenerii americani că România rămâne un promotor ferm al relaţiei transatlantice la nivel european.Ministrul român a subliniat că România va continua să fie un aliat angajat al SUA în baza valorilor comune şi va continua să susţină interesele regionale de securitate comune. În acelaşi timp, şeful diplomaţiei române a exprimat dorinţa autorităţilor de la Bucureşti de a consolida poziţia României ca pilon de stabilitate şi securitate în regiune, precum şi necesitatea de a identifica noi proiecte de cooperare cu partea americană în plan bilateral, regional şi multilateral.Meleşcanu a avut o întrevedere şi cu omologul său din Oman, Yusuf bin Alawi bin Abdullah. Cei doi oficiali au avut un schimb de opinii cu privire la evoluţiile din Orientul Mijlociu şi au exprimat dorinţa comună de aprofundare a cooperării la nivel politic şi economic între cele două state. Ministrul Teodor Meleşcanu a prezentat omologului său din Oman oportunităţile de investiţii pe care le oferă mediul economic din România şi a subliniat deschiderea ţării noastre pentru identificarea unor modalităţi de dezvoltare a cooperării în domeniile IT, agricultură, sănătate, turism, construcţii navale.