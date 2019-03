Melodia 'La Bamba' și discursul lui Robert F. Kennedy se numara intre inregistrarile incluse in National Recording Registry

Ce se va intampla miercuri, la 23.58? Echinoctiul de primavara 2019 Echinoctiul de primavara 2019. Fenomenul are loc in timpul zilei de miercuri, la ora 23:58. Odata cu echinoctiul de primavara in emisfera de nord incepe primavara din punct de vedere astronomic si dureaza aproximativ 92 de zile.

DIETA MINUNE: Cum a slabit Anca Bejan 60 de kilograme Anca Bejan a reusit sa ajunga de la 120 de kilograme la 60, mancand orice.

Un pusti a ramas fara tata in urma cumplitului accident de la Raducaneni Unul dintre cele mai ingrozitoare accidente rutiere din ultimii ani si cu siguranta cel mai grav accident petrecut la Iasi in acest an a avut loc ieri-dimineata in jurul orei 10:00, in comuna ieseana Raducaneni. Este stiut faptul ca drumul ce leaga Iasul de Raducaneni este unul intens circulat si poate fi periculos daca soferii nu respecta regulile de circulatie.

Mircea Badea, amenintat in direct la Radio ZU: ”S-ar putea sa dai o proba orala!” Reactia antenistului, halucinanta: ”Ma-ta ce face?” Mircea Badea a fosat amenintat, in direct, in timpul emisiunii de pe Radio ZU, de catre un barbat suparat rau! Omul i-a transmis "antenistului" ca este asteptat afara de patru "dulai". Reactia realizatorului a fost, la randul ei, in forta!

Preşedintele american Donald Trump vrea admiterea Braziliei în NATO Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunţat marţi, cu ocazia întâlnirii cu omologul său brazilian Jair Bolsonaro, că analizează posibilitatea admiterii Braziliei în Alianţa Nord-Atlantică.

Zalău: Jaf armat la un magazin de bijuterii În urmă cu puțin timp, două persoane cu fața acoperită au pătruns în incinta unei bijuterii din zona centrală a municipiului Zalău, de unde au sustras mai multe obiecte din aur.

Fostul deputat Cristian Rizea a fost dat în urmărire internaţională Poliţia Capitalei a întocmit documentele necesare după ce Rizea a fost condamnat definitiv la închisoare cu executare şi nu s-a predat, iar instanţa a emis aseară mandatul.

Teodorovici, despre amnistia fiscală: În aprilie vreau să putem să o avem în Guvern Amnistia fiscală va fi discutată în aprilie în Guvern şi această propunere va fi bine primită de mediul de afaceri, a declarat marţi seara, la postul public de televiziune, ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici.